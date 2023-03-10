فرنسا: القادة الليبيون يدعمون مبادرة باثيلي بشأن الانتخابات

العنوان-طرابلس

أكدت فرنسا، اليوم الجمعة، أن القيادات الليبية عبروا خلال لقاءاتهم مع المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بول سولير والسفير مصطفى مهراج، عن دعمهم الكامل لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي، وفق تغريدة للسفارة عبر تويتر.

وكان قد أجرى المبعوث الفرنسي، بول سولير، والسفير، مصطفى مهراج، اليومين الماضيين لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري ،ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وقالت السفارة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن “المبعوث الخاص بول سولر وسفير فرنسا مصطفى مهراج تحدثا مع السلطات الليبية. عبروا عن دعمهم الكامل لمبادرة الممثل الخاص عبدالله بثيلي وأكدوا على ضرورة إجراء انتخابات في عام 2023”.