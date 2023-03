اوحيدة: لا يُمكن دمج مقترح باتيلي في التعديل الدستوري الثالث عشر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إنه لا يُمكن أن يدمج مقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في التعديل الدستوري الثالث عشر، لإن التعديل أصبح نافذًا بتوافق من المجلسين.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن المسار الدستوري قد أُنجز ولم يتبقى سوى الاتفاق على القوانين الانتخابية والذهاب مباشرة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ورأى أنه قد يُبنى على مقترح باتيلي في تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين والقانونيين لصياغة القوانين الانتخابية في حال وقف أحد الطرفين سواء مجلس النواب أو الدولة عائقًا أمام إنجازها.

