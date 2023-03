لقاءات مكثفة لـ “نورلاند” في طرابلس، وملفا الانتخابات وإحاطة باتيلي هما الأبرز

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” تطورات العملية السياسية في ليبيا.

ووفقا لإعلام المجلس فإن الطرفين بحثا أيضا عمل اللجنة العسكرية 5+5 والترتيبات المالية، مؤكدا على أن الرئاسي حريص على أداء دوره كجهة محايدة.

وفي لقائه مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة “نجلاء المنقوش” أكد “نورلاند” على مواصلة تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد المسار للانتخابات في العام الحالي، مثمنا التعاون المستمر الذي تقدمه الوزارة في دعم العلاقات الأمريكية الليبية.

وأشار “نورلاند” إلى أن بلاده تقف إلى جانب ليبيا حكومة وشعبا، اعترافا بحق الشعب في انتخاب قادته، حسب تعبيره.

وعن إمكانية إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، عبر “نورلاند” عن ثقته التامة بجاهزية واستعداد المفوضية تقنيا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وقال نورلاند في لقائه مع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات “عماد السايح” إن الطريق ممهد للقادة الرئيسيين لإنتاج التفاهمات السياسية والأساس القانوني الذي سيسمح بتحديد موعد محدد للانتخابات هذا العام.

ودعما لخطوة المجلسين في إنجاز الاستحقاق الدستوري، أكد “نورلاند” في لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” على حاجة كل المؤسسات الليبية بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات وفق سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر.

المصدر: حساب السفير الأمريكي “تويتر”

