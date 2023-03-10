مؤسسة النفط الليبية: إنتاج النفط بلغ مليون و 213 ألف برميل يومياً

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 213 ألف برميل يوميًا, وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل يومياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال مشاركته في مؤتمر CERWEEK العالمي للطاقة، حرص المؤسسة على زيادة الإنتاج وبناء القدرات وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين بما يضمن مصالح ليبيا وشركاءها في مجال الطاقة.

ويشارك وفد من مؤسسة النفط الليبية وشركاتها برئاسة رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، في فعاليات أسبوع مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة الذى يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة 6 – 10 مارس 2023.

وعقد فرحات بن قدارة، على هامش عدد من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة هو أكبر تجمع عالمي للطاقة ويضم عدداً كبيراً من وزراء وقادة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 80 دولة منهم ليبيا، وحوالي 7500 مشارك.

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