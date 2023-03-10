المهدوي: الموقف الأميركي من إجراء الانتخابات الليبية لم يتغير منذ عام 2021

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، إن الموقف الأميركي من إجراء الانتخابات الليبية لم يتغير منذ عام 2021 والموقف الدولي هو الذي تغير كثيرًا.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن الولايات المتحدة في ديسمبر 2021 لوحت باستخدام القوى والعقوبات ضد من يحاول عرقلة إجراء الانتخابات أو خلق حالة من الفوضى في ليبيا.

وأشار إلى أن هناك نوع من التنافس الروسي الأمريكي على ليبيا، حيث أن الولايات المتحدة تحاول أن تبرز نفسها في ملف الانتخابات.

ولفت إلى أن رئيس الحكومة المنتهية صرح ضمنيا برفضه لأي إجراءات أو خارطة طريق، وقال إنه لن يسلم إلا عن طريق خارطة دستورية يتم الاستفتاء عليها ، وذلك إشارة إلى أنه سيعطل أي خارطة يقدمها باتيلي.

وتابع أن الدبيبة قام في نفس الوقت قام بالتلاعب وأعطى أوامر لوزارة خارجيته أن ترفع حالة التعامل مع البعثة الأممية لإنجاح العملية الانتخابية.

وقال أعتقد أن التنافس الروسي الأمريكي على ليبيا ما يجعل الولايات المتحدة حريصة لحشد الزخم السياسي لدعم خارطة باتيلي والخارطة تتضمن في فحواها مشروع مستفيد الذي تبنته الولايات المتحدة لإدارة الموارد النفطية المرفوض من قبل الليبيين.