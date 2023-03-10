ميرفت دومة: مؤتمر تمكين المرأة ببنغازي شهد مشاركة عربية واسعة

قالت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة ميرفت دومة، إن المؤتمر الدولي الأول حول تمكين المرأة والذي حمل شعار تمكين المرأة التحديات والطموح، شهد مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية ومختلف مناطق ليبيا”.

وأضافت دومة في تصريح صحفي على هامش اختتام المؤتمر أمس الخميس، أن مكتب دعم وتمكين المرأة جامعة بنغازي قد استحدث مؤخرًا من قبل وزارة التعليم العالي، وهو مكتب يحتوي على هيكلية من مرشد نفسي، ومرشد اجتماعي، وقسم الشكاوى، وقسم التدريب، والمكتب يعمل على تنظيم دورات نفسية واجتماعية تدريبية كحاسوب واللغة الإنجليزية، وتطوير الموظفات لزيادة ثقافتهم العلمية والعملية.

وأشارت دومة إلى أن المكتب لديه تشبيك مع وزارة الداخلية لإقامة دورات تدريبية للضابطات في الوزارة، كما أن المكتب لديه خطة طويلة الأمد بحسب المناسبات العالمية كعيد الطفل والأم واليوم العالمي للسرطان.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر التي أقيمت على مدى يومين بقاعة الاقتصاد للمؤتمرات، شهدت عقد جلسات حوارية منذ اليوم الأول من بينها كيفية تمكين المرأة بين المفهوم والواقع، والمراكز الاجتماعية ودورها في دعم وتمكين المرأة الليبية، وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مستقبلية، واقع تمكين المرأة اقتصاديًا، والمرأة كقيمة ضرورية في تحقيق التغيير الحضاري، الإرهاصات الدولية والعربية لتمكين المرأة بين الواقع والمأمول، والتمكين النفسي للنساء المعيلات للأسرة في ظل الحروب والنزاعات المسلحة بليبيا، والاحتراق النفسي لدى المرأة العاملة في مجالات مختلفة بمدينة بنغازي، والتمكين النفسي لدى عينة من موظفات كلية الآداب جامعة بنغازي.

وخلص اليوم الختامي إلى حزمة من التوصيات الهامة بينها: توفير بيئة داعمة لتمكين المرأة بكافة أنواعه داخل المؤسسات المختلفة، منها المجلس القومي للمرأة حيث يمثل جميع الفئات النسائية في ليبيا.

وكذلك تفعيل مكاتب تمكين المرأة في كافة المؤسسات الخدمية والإنتاجية مثل الوزارات ومؤسسات التعليم العامة والخاصة والصحة والإسكان وغيرها.

والتوعية بتوفير فرص لتمكين المرأة على الصعيد القيادي والاجتماعي والنفسي والتعليمي والصحي والرياضي، ليتسنى لها تأكيد دورها الفعّال في المجتمع.