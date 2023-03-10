شنقريحة والحداد يبحثان التعاون العسكري والأمني بين ليبيا والجزائر

استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنڨريحة، رئيس الأركان المكلف بحكومة الوحدة محمد الحداد والوفد المرافق له، بمقر أركان الجيش الجزائري بالعاصمة الجزائرية.

وعقد الطرفان مباحثات أمنية، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، وقائد الدرك الوطني، ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني الجزائري، إلى جانب السفير الليبي والملحق العسكري الليبي لدى جمهورية الجزائر.

حيث رحب شنڨريحة بالحداد والوفد المرافق له، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء الذي يُعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى تطور التعاون الثنائي،

ونوّه على المجهودات المبذولة من الطرفين، للحفاظ على العلاقات التاريخية والثنائية بين البلدين الشقيقين في هذا الظرف الحساس، الذي تمر به المنطقة، على وجه العموم، حيث قال: “تاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يُحتم علينا، كمسؤولين في كلا البلدين، أن نعمل سويا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها”.

من جهته عبر الحداد، عن سعادته بزيارة الجزائر، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وهو ما انعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد، كما أكد أن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين يُحتم على مسؤولي البلدين العمل سويا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها.