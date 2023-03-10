مجلس حكماء بنغازي يكرم مدير مديرية أمن سلوق قمينس السابق اللواء سعد المنفي

كرم مجلس حكماء مدينة بنغازي وضواحيها مدير أمن سلوق – قمينس السابق اللواء سعد الشامخ المنفي وذلك عرفانا منهم لما قدمه من جهود كبيرة في ترسيخ الامن ودوره الفعال في خدمة الصالح العام.

وتقدم الحكماء بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تقدم كل الدعم للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن.

وتولى اللواء سعد المنفي العديد من المناصب أثناء عمله بمديرية امن بنغازي وكرئيس لمركز شرطة الفويهات والمساعد للشئون العامة والمساعد للشئون الأمنية ومدير أمن بنغازي ومديرية أمن سلوق – قمينس الى شهر يناير الماضي.

كما تقدم اللواء المنفي بشكره الجزيل لكل من ساهم في هذا التكريم وعلى رأسهم مجلس حكماء مدينة بنغازي.