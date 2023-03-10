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دبرز: البعثة الأممية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت المقبل لتوضيح مرتكزات مبادرة باتيلي

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن معالم ومحتوى مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يكتنفها الغموض إلى هذه اللحظة، وما لم تتضح معالمها فالمبادرة لن تُقبل بسهولة.

دبرز وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أضاف: “علمتُ أن البعثة الأممية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت المقبل، ستوضح فيه مرتكزات مبادرة عبد الله باتيلي”.

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صحيفة المرصد الليبية

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