فرنسا تؤكد دعم القيادات الليبية مبادرة المبعوث الأممي

أكدت فرنسا، اليوم (الجمعة) أن القيادات الليبية عبّرت خلال لقاءاتها مع المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بول سولير والسفير مصطفى مهراج، عن دعمها الكامل لمبادرة المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي.

https://twitter.com/AmbaFranceLibye/status/1634193155128950784

وكان المبعوث الفرنسي والسفير مهراج، قد أجريا على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن مبادرة باتيلي الرامية لإجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك فيما دافعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن نفسها في مواجهة الاتهامات التي وصفتها بـ«الفشل» في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي كانت مقررة نهاية عام 2021.

وقال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة «الوحدة الوطنية» إن «أي حديث بشأن تقصير الحكومة إزاء الانتخابات هو من باب الخصومة السياسية، ويظل في إطار الاتهامات»، مشيراً إلى أن «محاولات المساس بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا التوقيت هي مؤشر لخلط الأوراق، وعرقلة الاستحقاق».

وسبق للدبيبة، انتقاد الدعوة إلى تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووصفها بـ«المناورة البائسة»، وزاد: «تغيير مجلس المفوضية بزعم ضمانة إجراء الانتخابات شيء مضحك؛ وصاحب هذه المناورة البائسة، يتجاهل أنه يمكث في السلطة منذ فترة طويلة دون انتخابات أو تجديد أو محاسبة؛ ويجثم على قلوب الشعب الليبي»، في إشارة إلى المشري.

وسبق أن دعا المشري، إلى تغيير مجلس المفوضية لإمكانية إجراء الانتخابات، وذلك بعد تشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف عليها.

وكان رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، قد قال إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت إجراء الانتخابات في موعدها السابق في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021.

وفي شأن آخر، نقل حمودة، «تأكيد الدبيبة الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية في الصرف الحكومي من خلال التعاقدات التنموية»، وقال إن مجلس الوزراء اعتمد لائحة الضوابط التنظيمية للأسواق الحرة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما نوه إلى أن الأُسر المقيدة بصندوق الزكاة تقدر بـ68 ألف أسرة، ورأى أن تفعيل جدول المرتبات الموحد قلّص عدد الأسر المحتاجة، التي كانت تفوق الـ100 ألف أسرة.

وفي غضون ذلك، أنهى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال بلاده ليزلي أوردمان، لقاءاتهما بالتباحث مع المنفي، وذلك ضمن جهود دبلوماسية غربية استهدفت دعم المبادرة الأممية بشأن إجراء الاستحقاق قبل نهاية العام.

وقال نورلاند مساء (الخميس) إنه ناقش مع المنفي، «أهمية مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، لتوحيد صفوف جميع المؤسسات الليبية لدعم مسار الانتخابات»، معبّراً عن تقديره لالتزام المجلس «بتعزيز وحدة ليبيا واستقرارها».

وكان مكتب المنفي، قد أوضح أن لقاءه بالمبعوث الأميركي، تطرق إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.

وأكد المنفي، حرص مجلسه والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته «كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية».

ويتوقع ليبيون قريبون من البعثة الأممية، أن يعلن باتيلي، غداً (السبت) في مؤتمر صحافي من مدينة طرابلس، عن بعض جوانب مبادرته، مستعيناً بالزخم الدولي الداعم لها من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وكان 52 حزباً سياسياً ليبياً قد دعوا «لمشاركتهم الفاعلة في حل سياسي يؤهل لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليبيا في ظل نظام ديمقراطي تعددي عادلـ».

واستغربت الأحزاب في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدم تضمين المقترح الذي عرضه باتيلي على مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير (شباط) الماضي، بشأن «اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات» للأحزاب السياسية ضمن مكونات اللجنة التي تتكون من «ممثلين عن المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك زعماء القبائل والأطراف الأمنية الفاعلة والنساء والشباب».

وفي شأن مختلف، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في ليبيا، اليوم (الجمعة) أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليوناً و213 ألف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أشارت إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل خلال الفترة نفسها.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، قالت المؤسسة الوطنية، إن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليوناً و205 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال الفترة نفسها.