إجلاء 150 مهاجرا إلى رواندا

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، الخميس 9 مارس، إجلاء 150 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا إلى رواندا، وفق قولها.

وأوضحت مفوضية اللاجئين، في بيان، أن عملية الإجلاء تأتي ضمن مساعيها إلى “إيجاد حلول دائمة للمهاجرين، مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة أو العودة الطوعية”، طبق قولها.

وأشادت المفوضية بـ”دعم السلطات الليبية وتعاونها في تسهيل تنظيم رحلات الإجلاء الإنسانية”، بحسب وصفها.

يذكر أن إجمالي عمليات إجلاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا منذ العام 2017 شملت أكثر من 10 آلاف شخص، وفق المفوضية.

المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون المهاجرين

