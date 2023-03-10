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المبعوث الأمريكي يؤكد أهمية تعزير تمثيل المرأة الليبية والأقليات في المجال السياسي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أشاد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بجهود عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، رباب محمد حلب.

والتقى المبعوث الأمريكي، مع رباب محمد حلب، خلال زيارته لمقر المفوضية في طرابلس، والتي التقى خلالها برئيس المفوضية عماد السايح.

وعلق نورلاند على اللقاء: “تفاني عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب محمد حلب في تعزير التمثيل العادل للمرأة الليبية والأقليات في المجال السياسي للبلاد هو أمر ملهم”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “يستحق كل الليبيين فرصة إسماع أصواتهم وتمثيلهم”.

وكان المبعوث الأمريكي تناول خلال لقائه مع السايح، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية إلى تحقيق توافق الأطراف السياسية وصولا إلى إنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وأكد نورلاند، خلال اللقاء، دعم بلاده جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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