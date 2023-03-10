الصحراء الليبية.. مرّتع لتُجار البشر ومقبرة للمهاجرين

أخبار ليبيا 24

طٌرق ومسارات متداخلة ومتشعّبة، يلجأ المهاجرين غير الشرعيين لسلكها للوصول إلى أوروبا، وهم على أتمّ الاستعداد لدفع كل ما يستطيعون دفعه، ولعلّ أخطر تلك الطرق والمسارات هو المسار الصحرّاوي، فعلى الحدود الليبية مع دول القارة السمراء تنشط حركة الهجرة غير الشرعية التي يغذيها تُجار البشر، ضاربين عرض الحائط حقوق الإنسان، نازعين عنهم ضميرهمّ وكل ما يربطهم بالإنسانية؛ في سبيل الحصول على بضع مئات الدولارات، وربما الآلاف!

في ديسمبر عام 2022، عُثر على رفات 27 مهاجرًا غير شرعي، في عمق الصحراء التشادية، عثر على رفاتهم بعد أن ظلوا طريقهم وضاعت بوصلة الوصول.

المنظمة الدولية للهجرة ، أعربت عن شعورها العميق بالصدمة بعد ورود خبر اكتشاف جُثث المهاجرين، الذين كان من بينهم أربعة أطفال، وبحسب المنظمة، غادر المهاجرون بلدة موسورو في تشاد، قبل 17 شهرًا على متن شاحنة صغيرة، يُعتقد أنها ضلت طريقها في عمق الصحراء، وتعطلت بسبب مشاكل ميكانيكية وتوفي المهاجرون بعد ذلك من العطش.

وبحسب تقارير اطلعت عليها وتابعتها وكالة أخبار ليبيا 24، فمنذ عام 2014، وثّق مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة وفاة واختفاء أكثر من 5,600خمسة آلاف وستمائة مهاجرٍ عبر الصحراء الكبرى، وفي عام 2022 وحده.. وثق المشروع ما يزيد عن مائة وتسعة وأربعين وفاة.

وفي ذات العام، عُثر في الصحراء الليبية على عشرين جثة تعود لمهاجرين يحملون الجنسية الليبية والتشادية، بالقرب من مدينة الكفرة الواقعة على طول الحدود بين تشاد وليبيا.

وتعتبر الصحراء الليبية من أكثر المناطق فتكًا بالأشخاص المهاجرين نحو أوروبا، فبحسب تقارير تابعة للأمم المتحدة يسير المهاجرين عبر الصحراء الليبية عبر شبكة تهريبٍ معقدة يرأسها مهربون خطيرون.

فبحسب تقارير أممية، شهدت ليبيا منذ ثورة السابع عشر من فراير عام 2011 فوضى أمنية واسعة؛ استغلها مهربو وتُجار البشر ونظموا رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا، وفقًا للتقارير.

المنظمة الدولية للهجرة، سبق وأن أكدت أن أعداد المهاجرين عبر الحدود الجنوبية الليبية في تزايد مستمر، فبحسب المنظمة أعيد خلال العام الماضي أكثر من 9 آلاف مهاجر إلى ليبيا، من بينهم ستمائة وستة وخمسين امرأة، وثلاثمائة وإثنين وأربعين طفلاً، بعد أن تم لإنقاذهم أو توقيفهم في البحر المتوسط.

وفي ظل ازدياد وتيرة تدفقات الهجرة عبر الصحراء الكُبرى -خصوصًا في ليبيا- وسط حالة الانفلات الأمني تعيشها الحدود الليبية مع جيرانها، يرزح العشرات بل المئات من المهاجرين تحت أشعة الشمّس القاسية، والظروف المناخية الصعبة، وفقدان الاتصالات وتشعب المسارات، وسطوة تُجار البشر، ناهيك عن التعذيب والإهانة وحتى الاحتجاز.

ويأتي المهاجرون عبر طريق الصحراء الشائكة محمّلين ومثقلين بأحلامٍ وطموحاتٍ وتطلعات لغدٍ أفضل لهم ولعائلاتهم، ولكن ينتهي بهم المطاف جُثثًا هامدة أكلتها رمال البيداء القاحلة.