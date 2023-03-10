مدير صندوق قطر للتنمية: ندعم صمود الليبيين عبر تأمين الاحتياجات الأساسية

أبرم صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم برنامج الأمن الاقتصادي في ليبيا.

ونقلت صحيفة “الشرق” القطرية أن هذه الاتفاقية جاءت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وتعتبر استجابة للاحتياجات الطارئة لمتضرري الأزمة الليبية.

من جانبه قال خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية إن البرنامج المشترك سيسهم في دعم عملية السلام عبر تأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز قدرة الأشخاص على الصمود وتأمين الاكتفاء الذاتي لهم ولذويهم.

وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك إيغر عن سعادتها بدعم صندوق قطر للتنمية للمشاريع الهادفة إلى مساعدة العائلات المتضررة من النزاع في ليبيا من أجل تأمين احتياجاتها الأساسية.