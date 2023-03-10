اقفال مختبرات وصيدليات خلال حملة لمركز الرقابة في بني وليد

قام مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع لجنة طبية مشكلة من ادارة الخدمات الصحية بني وليد ، برفقة الحرس البلدي ومديرية الأمن بزيارة ميدانية إلى بعض المصحات والعيادات داخل نطاق البلدية، وعلى اثر هذه الزيارة والكشف سجلت الملاحظات الآتية:
-عدم وجود أذونات مزاولة المهنة لعدد كبير من العاملين بالمختبرات والصيدليات وكذلك بعض عيادات الكشف
-وجود بعض الأدوات والمعدات بحالة سيئة ويظهر عليها علامات الصدأ
-وجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض الاقسام
-المواد التشغيلية ببعض المختبرات منتهية الصلاحية
-عدم الإلتزام بالزي أثناء العمل
الإجراءات المتبعة في هذه المصحات
-تم اقفال عدد 2 مختبر
-تم اقفال عدد 2 غرف كشف للأسنان
-تم اقفال عدد 1 قسم أشعة
-تم اقفال عدد 2 صيدلية
-تم اقفال عدد 1 مطعم
وأشار مركز الرقابة الى أنه تم اعطاء بعض الملاحظات والتوصيات العديدة ؛ اضافة لاعطاء مهلة لمن تم الاقفال له ولايؤذن لهم بمزاولة النشاط حتى تصحيح الملاحظات السلبية التي تم اعطاءها.
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