اقفال مختبرات وصيدليات خلال حملة لمركز الرقابة في بني وليد

قام مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع لجنة طبية مشكلة من ادارة الخدمات الصحية بني وليد ، برفقة الحرس البلدي ومديرية الأمن بزيارة ميدانية إلى بعض المصحات والعيادات داخل نطاق البلدية، وعلى اثر هذه الزيارة والكشف سجلت الملاحظات الآتية:

-عدم وجود أذونات مزاولة المهنة لعدد كبير من العاملين بالمختبرات والصيدليات وكذلك بعض عيادات الكشف

-وجود بعض الأدوات والمعدات بحالة سيئة ويظهر عليها علامات الصدأ

-وجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض الاقسام

-المواد التشغيلية ببعض المختبرات منتهية الصلاحية

-عدم الإلتزام بالزي أثناء العمل

الإجراءات المتبعة في هذه المصحات

-تم اقفال عدد 2 مختبر

-تم اقفال عدد 2 غرف كشف للأسنان

-تم اقفال عدد 1 قسم أشعة

-تم اقفال عدد 2 صيدلية

-تم اقفال عدد 1 مطعم

وأشار مركز الرقابة الى أنه تم اعطاء بعض الملاحظات والتوصيات العديدة ؛ اضافة لاعطاء مهلة لمن تم الاقفال له ولايؤذن لهم بمزاولة النشاط حتى تصحيح الملاحظات السلبية التي تم اعطاءها.