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اقفال مختبرات وصيدليات خلال حملة لمركز الرقابة في بني وليد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قام مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع لجنة طبية مشكلة من ادارة الخدمات الصحية بني وليد ، برفقة الحرس البلدي ومديرية الأمن بزيارة ميدانية إلى بعض المصحات والعيادات داخل نطاق البلدية، وعلى اثر هذه الزيارة والكشف سجلت الملاحظات الآتية:

-عدم وجود أذونات مزاولة المهنة لعدد كبير من العاملين بالمختبرات والصيدليات وكذلك بعض عيادات الكشف
-وجود بعض الأدوات والمعدات بحالة سيئة ويظهر عليها علامات الصدأ
-وجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض الاقسام
-المواد التشغيلية ببعض المختبرات منتهية الصلاحية
-عدم الإلتزام بالزي أثناء العمل
الإجراءات المتبعة في هذه المصحات
-تم اقفال عدد 2 مختبر
-تم اقفال عدد 2 غرف كشف للأسنان
-تم اقفال عدد 1 قسم أشعة
-تم اقفال عدد 2 صيدلية
-تم اقفال عدد 1 مطعم

وأشار مركز الرقابة الى أنه تم اعطاء بعض الملاحظات والتوصيات العديدة ؛ اضافة لاعطاء مهلة لمن تم الاقفال له ولايؤذن لهم بمزاولة النشاط حتى تصحيح الملاحظات السلبية التي تم اعطاءها.

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