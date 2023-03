داعيًا الشركات الأمريكية للعودة.. تفاصيل لقاءات بن قدارة مع مسؤولين أمريكيين

ليبيا – أجرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في العاصمة الأمريكية واشنطن مجموعة من اللقاءات مع الحكومة الأمريكية تمثلت في إجتماع مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي “جيوفري بيات”، وإجتماع مع نائب وزير الطاقة “ديفيد تورك”، وإجتماع آخر مع “فيكتوريا تيلور” مديرة إدارة شمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية.

الجانب الأمريكي أكد خلال هذه الإجتماعات بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط على دعمه للمؤسسة ومجلس إدارتها وحرصه على إنجاح جهودها في تنفيد إستراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز وتطوير الصناعات النفطية والمصافي وجهودها في حماية البيئة، مشيدًا بارتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة.

من جانبه شدد بن قدارة بحسب المصدر على أهمية عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

وتأتي هذه الجولة بعد مشاركة واسعة من وفد مؤسسة النفط برئاسة بن قدارة في مؤتمر CERAWeek والذي يعتبر الحدث السنوي الأهم لشركات ومؤسسات النفط والغاز والطاقة العالمية والذي ينظم كل عام في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

