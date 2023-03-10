الفريق أول ركن محمد الحداد يبحث في الجزائر تطورات الأوضاع في المنطقة والتعاون الثنائي بين البلدين

الجزائر 10 مارس 2023 (وال)- أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، زيارة إلى جمهورية الجزائر لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والوقوف على مدى تطور التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الخداد والوفد المرافق له بمقر رئاسة أركان الجيش الوطني الجزائري رئيس أركان الفريق أول السعيد شنقريحة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات، وقائد الدرك الوطني، ورؤساء الدوائر وبحضور جانب السفير الليبي والملحق العسكري الليبي لدى جمهورية الجزائر.

وأكد شنقريحة أن لقائه مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، يُعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى تطور وتعزيز جهود التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأشاد بالجهود المبذولة من الطرفين، للحفاظ على العلاقات التاريخية والثنائية بين البلدين الشقيقين في هذا الظرف الحساس، الذي تمر به المنطقة على وجه العموم.

وقال شنقريحة إن “تاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يُحتم علينا كمسؤولين في كلا البلدين، أن نعمل سويًا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها”.

من جهته، أشاد رئيس الفريق الحداد – في كلمته خلال اللقاء – بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وهو ما انعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد.

وأشار إلى أن عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، يُحتم على مسؤولي البلدين العمل سويًا لتسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة وتزعزع استقرارها. (وال)

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