النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية اجخرة بعد الاستيلاء على 58 مليون دينار

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أكد مكتب النائب العام، حبس عميد بلدية اجخرة بعد ثبوت الاستيلاء من قبله على مبلغ 58 مليون دينار.

وأضاف المكتب أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، باشر بمسؤولية بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على مبلغ ثمانية وخمسين مليون دينار.

وأوضح المكتب أن هذا المبلغ وصل إلى حسابات مصلحة الضرائب من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.

وذكر المكتب أن البحث أبان نحراف سلوك عميد بلديةاجخرة عن الوجهة الصحيحة؛ بتعمُّده وضع وثيقة رسمية في كليتها ؛ ونسبتها زوراً إلى مصلحة الضرائب.

وأفاد المكتب أن الغرض من هذا الفعل إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى طرف فرع مصرف الوحدة جالو ؛ فأوقف أثر فعله رغم عنه، بسب اكتشاف الجرم الذي ارتكبه.

وأشار مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من بحث الواقع والقانون؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.