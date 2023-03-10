أمن بنغازي: استيقاف مفاجيء لشرطة قاريونس يسفر عن ضبط 50 مهاجر غير شرعي

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة قاريونس بالتعاون مع الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية ضبط أكثر من 50 مهاجر غير شرعي بدون مستندات وعدد من المركبات المُخالفة.

وأوضحت مديرية الأمن أن ضبط المهاجرين والسيارت المخافة تمت عقب استيقاف أمني مُفاجئ بطريق طرابلس وطريق قنفودة(الهرابة) مساء أمس الخميس.

وأضافت المديرية أن الاستيقاف استهدف العمالة الوافدة الذين ليس لديهم إجراءات والأجانب الذين يقودون مركبات دون إجراءات وكذلك المركبات التي لاتحمل لوحات معدنية وذات الزجاج المُعتم.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه شارك في هذه الحملة الشرطة العسكرية والإدارة العامة للبحث الجنائي قسم المرور قسم النجدة.