باتيلي يحيط المشري بلقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

ليبيا- التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالمبعوث الأممي باتيلي في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري تابعته صحيفة المرصد، أكد تقديم باتيلي للمشري إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا الناتجة عنها المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان: إن الجانبين بحثا جهود تقارب مجلسي النواب والدولة الاستشاري وما نتج عنه من اتفاقات، كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري الـ13.

