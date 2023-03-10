ليبيا الان

باتيلي يحيط المشري بلقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالمبعوث الأممي باتيلي في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري تابعته صحيفة المرصد، أكد تقديم باتيلي للمشري إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا الناتجة عنها المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان: إن الجانبين بحثا جهود تقارب مجلسي النواب والدولة الاستشاري وما نتج عنه من اتفاقات، كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري الـ13.

Shares




The post باتيلي يحيط المشري بلقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك