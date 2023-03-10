توقيع اتفاقيـة تعـاون علمي مشـترك بين الأكاديميـة اللـيبيـة للدراسات العليا وجامعة قرونوبل الفرنسية

طرابلس 10 مارس 2023 (وال)- وقعت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة قرونوبل – فرنسا، وذلك في إطار العمل على مد جسور التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الدولية المشتركة في المجالين الأكاديمي والبحثي.

وذكرت مصادر من الأكاديمية الليبية لوكالة الأنباء الليبية، أن هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس الأكاديمية الدكتور رمضان المدني ونائب رئيس جامعة قرونوبل دكتور لازين لاخنيش تهدف للرفع من كفاءة مخرجات الأكاديمية الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن البداية في تطبيق الاتفاقية كانت بطلاب قسم اللغة الفرنسية بالأكاديمية الليبية وفروعها، بحيث تستضيف جامعة قرونوبل طلاب الأكاديمية المتميزين لمدة فصل دراسي، ويكون اختيارهم عن طريق امتحانات مفاضلة عن بعد (Online) من قبل جامعة قرونوبل، إضافة إلى المتميزين الذين أنهو دراسة الماجستير هذا الفصل لقسم اللغة الفرنسية.

ولفتت المصادر إلى أن جامعة قرونوبل منحت من 3 إلى 4 مقاعد دراسية للدكتوراه لخريجي قسم اللغة الفرنسية بالأكاديمية الليبية. (وال)

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