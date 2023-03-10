“بن قدارة” يؤكد للمسؤولين بالحكومة الأمريكية أهمية عودة شركات بلادهم للعمل في قطاع النفط الليبي

عقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، عدة لقاءات في واشنطن مع المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

والتقى بن قدارة، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جيوفري بيات، ومع نائب وزير الطاقة، ديفيد تورك، مع مديرة إدارة شمال أفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا تيلور.

وأكد المسؤولين في الحكومة الأمريكية خلال اللقاءات دعم مؤسسة النفط الليبية ومجلس إدارتها وحرصهم على إنجاح جهودها في تنفيد استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز وتطوير الصناعات النفطية والمصافي وجهودها في حماية البيئة.

وأشاد المسؤولين بالحكومة الأمريكية بارتفاع إنتاج النفط الليبي خلال الفترة الأخيرة واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة.

من جانبه شدد بن قدارة، على أهمية عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

وشارك وفد من مؤسسة النفط الليبية وشركاتها برئاسة رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة، في فعاليات أسبوع مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة الذى عقد بمدينة هيوستن الأمريكية خلال الفترة 6 – 10 مارس 2023.

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وعقد فرحات بن قدارة، على هامش عدد من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة هو أكبر تجمع عالمي للطاقة ويضم عدداً كبيراً من وزراء وقادة قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الشركات الدولية على مستوى العالم، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 80 دولة منهم ليبيا، وحوالي 7500 مشارك.