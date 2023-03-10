بتهمة الاستيلاء على مبلغ 58 مليون دينار.. النائب العام يأمر بحبس عميد بلدية إجخرة

الوطن| رصد

أمر النائب العام بحبس عميد بلدية إجخره بتهمة الاستيلاء على مبلغ 58 مليون دينار.

وقال مكتب النائب العام في بيان له مساء اليوم الجمعة، أن سلوك عميد البلدية انحرف عن الوجهة الصحيحة بتعمده وضع وثيقة رسمية ونسبها زوراً إلى مصلحة الضرائب لغرض إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى بمصرف الوحدة جالو.

وأضاف النائب العام أنه تم منع وقوع الجريمة بعد شروع المتهم بها وقد واجهناه بالتهمة وأمرنا بحبسه.

وتاليا نص البيان كما ورد عن النائب العام:

في إطار ممارسة ولاية مكافحة جرائم الفساد، التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية ؛ نهض نائب النيابة بمكتب النائب العام ، بمسؤولية بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على مبلغ ثمانية وخمسين مليون دينار ، وصل إلى حسابات مصلحة الضرائب من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة؛ فأبَان البحث ، انحراف سلوك عميد البلدية عن الوجهة الصحيحة؛ بتعمُّده وضع وثيقة رسمية في كليتها ؛ ونسبتها زوراً إلى مصلحة الضرائب؛ لغرض إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى طرف فرع مصرف الوحدة – جالو ؛ فأوقف أثر فعله رغم عنه، بسب اكتشاف الجرم الذي ارتكبه.