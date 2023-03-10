أب في طبرق يعفو عن قاتل ابنه بعد 7 سنوات من مقتله

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة طبرق حالة عفو أب عن قاتل ابنه بعد مرور 7 سنوات عن حادثة القتل في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2015.

وقال والد المجني عليه عبدالعاطي حفيظ العوامي لـ”أخبارليبيا24″ أبلغت بـأن أبني طعن وموجود في مركز طبرق الطبي، هرعت مسرعاً إلى المستشفى وإذا بالطبيب يقابلني ويقول لي (البركة فيك في ابنك)”.

وأضاف العوامي :”إذ بالجاني يتواجد بالقرب مني ويقول لي ياعمي أنا الذي طعنت ابنك وأسعفته وافعل بي ماشئت وخذ بثارك الآن”.

تابع والد المجني في حديثه :”لم أتمالك نفسي وإذا بشرطي يقف بجانبي فقلت له أبعد هذا الشاب عني قبل وصول أفراد العائلة”.

وأكد بالقول :”لم أتصرف لا أنا ولا أسرتي تجاه أهل الجاني ولم أخرجهم من بيوتهم ولم أطلب منهم إغلاق بيوتهم أو مغادرتها”.

وواصل العوامي :”أودع الجاني في السجن، وكانت لحظة صبر لم أتوقعها، واليوم كانت قبيلة الحبون هي الراعي للصلح الشامل مع قبيلة الشواعر أهل الجاني”.

وأفاد والد المجني عليه قائلًا :”تنازلنا عن القاتل وعفونا عنه، ولم نأخذ دية بل أطلقنا سراحه”.

وشهدت مدينة طبرق في مارس 2022 حادثة مشابهة حيث عفا الشيخ فضل الله رافع المنفي رسميًا عن الجاني في مقتل ابنه في القضية التي تصدرت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وبحسب محضر الصلح تم التنازل على القضية والعفو عن الجاني. على أن تحدد إقامته بمدينة أجدابيا إقامة دائمة وعدم مغادرتها إلى بنغازي أو طبرق.

وتم الاتفاق كذلك خلال الصلح بحضور عدد من ضباط القيادة العامة وعدد من مشائخ برقة. ووفد رفيع المستوى من محافظة مطروح المصرية وجمع غفير من كل القبائل أن يسمح لأسرة الجاني بزيارته دون قيد أو شرط.