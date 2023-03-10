ضبط متهم في حالة سكر عقب واقعة طعـ ـن في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الجمعة عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من ضبط متهم قام بطعن أخيه .

وبحسب مديرية الامن، أنه بتاريخ {532023} حضر لمركز شرطة سبها المدينة الموطن ض ح س ز ح مواليد1977 م مقيم سبه المنشية_ وابلغ عن أخيه قام بطعنه بسكين في كتفه الايمن وان اخيه يقوم بشرب الخمر وتعاطي المخدرات ويفتعل في المشاكل مع إخوته في البيت ومع والجيران وانه حاليآ متواجد أمام منزله بمنطقة المنشية وانه في حالة سكر .

وعليه خرجت معه دوريه مطقمه من أربعة أعضاء شرطة واتجهوا معه الى منزله وواجوه في الشارع وتم ضبطه وتم نقله الى مركز سبها الطبي وأخد منه عينة دم لمعرفة نسبت الكحول في الدم وعندما رجع الى رشده تم ضبط اقواله الأسم /ح ح س ز_ مواليد/ 1995م _ الإقامة/ سبها المنشية/ المهنة/ عاطل العمل/ ليبي / وأعترف بما نسب أليه وتم أحالته إلى النيابة العامة.