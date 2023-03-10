بعد عجزه عن أداء مهامه..مكافحة التهريب والمخدرات الزاوية يوقف العمل بالقسم

أخبارليبيا24

أعلن مدير عام مصلحة جمارك الزاوية، اللواء سليمان على سالم، أن قسم مكافحة التهريب والمخدرات، عجز القسم عن أداء مهامه المناطة به.

وأكد سالم في خطاب موجه إلى مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، أن القسم لاقدرة له على أداء مهامه المناطة به بالشكل المطلوب.

وأضاف مدير القسم في رسالته، ان الإيقاف جاء لبعض الأسباب الخارجة عن إدارة القسم لذلك تقرر تجميد عمله بشكل مؤقت إلى حين إشعار آخر.

وطالب سالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات اتخاذ إجراءاتهم بتوزيع التابعين للقسم إلى الأقسام الأخرى التابعة لهم.