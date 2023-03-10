من واشنطن.. بن قدارة يطالب بعودة شركات النفط الأمريكية لليبيا

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، على ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

وجاءت تأكيد بن قدارة، خلال اللقاء الذي جمعه في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مساعد وزير الخارجية الأميركي جيوفري بيات، الذي شدد فيه على ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي على دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

كما أكد بن قدارة، ذات الطلب خلال لقائه مع نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك على هامش فعاليات مؤتمر CERAWEEk.