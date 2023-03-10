حبس عميد بلدية اجخرة لاستيلائه على مبلغ 58 مليون دينار ن حساب الضرائب

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام، أنه تم الأمر بحبس عميد بلدية اجخرة لاستيلائه على مبلغ 58 مليون دينار.

وأوضح المكتب أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، نهض بمسؤولية بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على مبلغ ثمانية وخمسين مليون دينار وصل إلى حسابات مصلحة الضرائب من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.

وأكد مكتب النائب العام أن البحث أبان نحراف سلوك عميد بلديةاجخرة عن الوجهة الصحيحة؛ بتعمُّده وضع وثيقة رسمية في كليتها ؛ ونسبتها زوراً إلى مصلحة الضرائب.

ولفت المكتب إلى أن الغرض من هذا الفعل إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى طرف فرع مصرف الوحدة جالو ؛ فأوقف أثر فعله رغم عنه، بسب اكتشاف الجرم الذي ارتكبه.

وبين مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من بحث الواقع والقانون؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.