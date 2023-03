ليبيا – التقى المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج الخميس مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

السفارة الفرنسية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أفادت بأن سولير ومهراج أكدا دعم فرنسا الكامل لمبادرة باتيلي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية عام 2023، حسب إرادة الشعب الليبي.

