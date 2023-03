أعرب المبعوث والسفير الفرنسي بول سولير ومصطفى مهراج، عن دعمهما مبادرة إحاطة المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، التي قدمها أمام مجلس الأمن نهاية فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء مبعوث فرنسا وسفيرها برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الخارجية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة 10 مارس، وفق إعلام السفارة.

هذا وشدد سولير ومهراج على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري 2023.

يذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد أعلن الأحد 27 فبراير 2023، إطلاق مبادرة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعقدها في 2023 عبر تكوين لجنة عليا للانتخابات، وفق إحاطته أمام مجلس الأمن.

وكان الدبيبة قد أصدر، بتاريخ 1 مارس، تعليماته لوزارة الخارجية برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني والمشورة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفق ما أفاد به.

في المقابل، قال مجلس النواب إنه يستغرب ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن من “تناقضات”، وفق بيان له.

في السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية بحكومة باشاغا إن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات هو الأساس الذي تستند عليه وتعزز به شرعية مجلسي النواب والأعلى للدولة، طبق قولها.

وحول الأعلى للدولة، فإنه يشهد تأجيل جلساته منذ الإحاطة التي قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن، وسط جدل بين أعضائه حول التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب.

المصدر: البعثة الفرنسية لدى ليبيا + ليبيا الأحرار

The post دعم “الانتخابات” و “مبادرة باتيلي”، رسائل باريس إلى طرابلس عبر مبعوثها وسفيرها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار