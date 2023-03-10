فرنسا تؤكد دعمها الكامل لمبادرة باتيلي بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام

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التقى المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج يوم أمس الخميس بعدد من السياسيين الليبين كرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ووزيرة الخارجية منتهية الولاية نجلاء المنقوش للتأكيد علىدعم فرنسا الكامل لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وأفادت السفارة الفرنسية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سولير ومهراج أكدا للسياسيين الليبيين دعم فرنسا الكامل لمبادرة باتيلي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية عام 2023، حسب إرادة الشعب الليبي.