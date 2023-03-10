السفارة الأمريكية: «رباب» عززت التمثيل العادل للنساء الليبيات والأقليات

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب محمد حلب.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على “فيسبوك”:” إن المرأة القيادية الثانية التي سوف نسلط الضوء عليها هذا الشهر هي عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب محمد حلب”.

وأضافت السفارة، أن المبعوث الأمريكي الخاص نورلاند التقى برباب أمس خلال زيارة لمقر المفوضية في طرابلس”.

وتابعت السفارة:” تفاني عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب محمد حلب في تعزير التمثيل العادل للنساء الليبيات والأقليات في المجال السياسي للبلاد هو أمر ملهم”.

واستطردت السفارة في بيانها:” يستحق كل الليبين فرصة إسماع أصواتهم وتمثيلهم”.