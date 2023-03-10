بمناسبة يوم المعلّم الوطني… الدبيبة يؤكد على دعم جهود المعلمين الليبيين

عبر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في اليوم الوطني للمعلّم، عن احترامه وتقديره للمجهودات التي يبذلها المعلمون في المؤسسات التربوية الليبية.

وقال الدبيبة في بلاغ بالمناسبة “إن التقدير للمعلمين المُبجلين ببلادنا، يجب أن يمتد طوال أيام العام.. وفي يوم المُعلم الوطني نستذكر عطاء المتقاعدين منهم، وجهود المعلمين الحالية بكافة المؤسسات التعليمية؛ أعدكم بمواصلة خدمتكم”.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة إن فضل المعلمين الليبيين عظيم على المجتمع مشيرا إلى أن بعطائهم تبنى الأجيال وتتقدم الأمم.