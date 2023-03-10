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الدبيبة يهنيء المعلمين بمناسبة “عيد المعلم”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة المعلمين بمناسبة “عيد المعلم” الذي يصادف 10 مارس من كل عام.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” :”إن التقدير للمعلمين المُبجلين ببلادنا، يجب أن يمتد طوال أيام العام”.

وأضاف الدبيبة :”وفي يوم المُعلم الوطني نستذكر عطاء المتقاعدين منهم، وجهود المعلمين الحالية بكافة المؤسسات التعليمية”.

وتابع رئيس الحكومة :”أعدكم بمواصلة خدمتكم أختي المعلمة أخي المعلم، إن فضلكم عظيم على مجتمعنا، بعطائكم تبنى الأجيال وتتقدم الأمم”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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