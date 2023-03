ليبيا- تابع مدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نوري الكاسح مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة إبراهيم إلياس تفعيل الاتفاقيات الليبية المبرمة مع الدول الآسيوية في مجالات الطيران.

اللقاء استعراض بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الآسيوية في مجال الطيران وأنجح السبل لتفعيلها والمعوقات التي تواجهها، بما يحقق الرؤية المستقبلية لفتح وجهات جديدة للطيران الليبي إلى الدول الآسيوية.

هذا وحضر الاجتماع عددًا من أعضاء مجلس الإدارة ومدير المكتب القانوني بالشركة وإدارة القانون الدولي والمعاهدات بالوزارة ومدير مكتب التعاون الدولي في مصلحة الطيران المدني.

Shares

The post خارجية الدبيبة تتابع تفعيل الاتفاقيات لفتح وجهات جديدة للطيران الليبي إلى الدول الآسيوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية