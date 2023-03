قطر توقع اتفاقية لدعم برامج الصليب الأحمر في ليبيا

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم برنامج الأمن الاقتصادي الخاص بعمل اللجنة في ليبيا بهدف الاستجابة للاحتياجات الطارئة للمتضررين في البلاد.

وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية “خليفة بن جاسم الكواري” إن الصندوق سيتمكن من خلال هذه الاتفاقية من الاستجابة العاجلة وتلبية احتياجات المتضررين من الأزمات في ليبيا.

وأوضح الكواري أن البرنامج سيساهم في دعم عملية السلام عبر تأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز قدرة الأشخاص على الصمود وتأمين الاكتفاء الذاتي لهم ولذويهم.

من جهتها، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريك ايغر عن سعادتها بدعم صندوق قطر للتنمية المشاريع التي تهدف إلى مساعدة العائلات المتضررة من النزاع في ليبيا وتأمين احتياجاتها الأساسية.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي امتد من الخامس وحتى التاسع من مارس الجاري، بمشاركة نحو 6 آلاف شخصية من زعماء دول ومسؤولين ورجال الأعمال وصناع القرار وممثلي منظمات ومؤسسات وشركات إقليمية ودولية.

