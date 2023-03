“باتيلي” يعقد مؤتمراً صحفياً غداً لعرض تفاصيل مبادرته لإجراء الانتخابات الليبية

يعقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، غداً السبت، مؤتمراً صحفياً بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، للحديث عن مبادرته بشأن إجراء الانتخابات في العام 2023.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي طرح مبادرة في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي لإجراء الانتخابات الليبية في 2023.

وذكر باتيلي، أنه سيقوم تشكيل لجنة تضم ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية في 2023، بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوافق.

