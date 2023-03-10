النويري يشارك الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية بالمنامة

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي انعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء الاجتماع للتباحث والتشاور حول البنود المُدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد و الدورة (211) للمجلس الحاكم.

وتم خلال الاجتماع مُناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، الذي تم فيه تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بُنود طارئة على جدول الجمعية العامة و المجلس الحاكم.

كما تم الاستماع لممثل المجموعة الجيوسياسية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال المجموعة، وشهد الاجتماع الاتفاق على مُرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

الجدير بالذكر، أن مشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية تأتي في إطار التنسيق والتشاور وتبادل الآراء للمجموعة قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي غدًا السبت في العاصمة البحرينية المنامة.