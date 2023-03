المرعاش: شكشك حول ديوان المحاسبة إلى جسم لتصفية الحسابات مع خصومه

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن الجدل الحاصل بسبب تحويل صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة مصدره الصراع للسيطرة على ديوان المحاسبة، وهو الجهاز الرقابي المستقل الذي يستطيع تحدي الحكومة ومحاسبتها على الصرف العام.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن ما جعل هذا الجهاز ذا أهمية خاصة تحوله من جهاز فني ورقابي بحت إلى جسم سياسي أضحى قوة لا يستهان بها في صراع أجنحة السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وقد حوله – بكل أسف – رئيسه الحالي خالد شكشك إلى جسم لتصفية الحسابات مع خصومه في كل الاتجاهات، ليؤسس لمركز قوة دخل أيضًا حلبة الصراع السياسي والإداري في البلاد، وتخلى عن وظيفته الرقابية الفنية المحايدة، وفق تقديره.

واعتبر المرعاش أن الصراع شديد بين البرلمان ومجلس الدولة اللذيْن يتنازعان حول أحقية كل منهما في الإشراف الحصري على هذا الجهاز، لكن حسم الصراع بيد رئيسه الحالي الذي سيختار الجانب الذي يعطيه أكبر هامش من الاستقلالية.

ووفق المرعاش، فقد تلعب الجغرافية دورًا حاسمًا، باعتبار أن مقر الجهاز في طرابلس ورئيسه تربطهما علاقات متشابكة بزعماء ميليشيات نافذين في العاصمة، وبالتأكيد سيستمر في لعبة التواصل مع المجلسين مع احتفاظه بحرية التصرف دون أي خشية منهما، لأن خصام الاثنين فيه مصلحة لرئيسه الحالي ليبقى في حالة قوة، بحسب تعبيره.

