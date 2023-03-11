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بن قدارة يشدد على عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل في قطاع النفط والغاز الليبي.

جاء ذلك عقب اجتماع بن قدارة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مساعد وزير الخارجية الأميركي جيوفري بيات.

ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي على دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

وأشاد جيوفري بيات بدور مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في المساهمة في رفع معدلات الإنتاج واستقراره.

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