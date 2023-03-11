قشوط يعلق على بيان مصلحة الجمارك: المليشيات في الزاوية أقوى من سلطة الدولة

قال المحلل السياسي محمد قشوط، إن الوثيقة التي أصدرها مدير عام مصلحة الجمارك تأكيد صريح بأن سلطة المليشيات أقوى من سلطة الدولة.

وأضاف قشوط في تغريدة نشرها على تويتر، اليوم الجمعة، أن عجز قسم مكافحة التهريب والمخدرات الزاوية عن إيقاف موجات المخدرات التي ستتدفق أكثر من أي وقت سابق، وأن الإيقاف لعمل إدارة مكافحة التهريب والمخدرات بمدينة ‎الزاوية في المنطقة الغربية الواقعة تحت سيطرة ‎تركيا.

وكان مدير عام مصلحة الجمارك سليمان سالم قد أصدر بيانا في وقت سابق من اليوم يؤكد فيه عدم قدرة قسم مكافحة التهريب والمخدرات الزاوية، بأداء مهامه المناطة به بالشكل المطلوب لبعض الأسباب الخارجة عن إدارة القسم.

وبحسب البيان، فقد تقرر تجميد عمله بشكل مؤقت إلى حين إشعار آخر وتتخذ اجراءاتكم بتوزيع التابعين للقسم إلى الأقسام الأخرى.