ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن القانون الذي صادق عليه البرلمان لتحويل صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة اختصاص أصيل لمجلس النواب بحسب الاتفاق السياسي وكلتا المؤسستين تابعتان له، أما مجلس الدولة فهو استشاري في بعض المسائل، خاصة التي تتعلق بعمل الحكومة.

الصول وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن القانون صدر من مجلس النواب لجهات تابعة له، ويجب على جميع الجهات الخضوع لأي قانون يصدره مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ما أغضب رئيس مجلس الدولة مصالح شخصية، وفق تعبيره.

The post الصول: تحويل صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة اختصاص أصيل للبرلمان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

