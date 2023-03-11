النائب العام الليبي يعلن تحرير “فتاة التيك توك” والقبض على مختطفيها بمصراتة

أعلن المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي عن القبض على مختطفي فتاة مصراتة والذين قاموا بتصويرها بدون ملابس ونشر مقاطع فيديو لها على موقع التيك توك.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن المستشار النائب العام وجه بإجراء تحقيقات حول واقعة خطف فتاة عشرينية شرقي مدينة مصراتة، بعد ما ذاع عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، نبأ اختطافها وتعمد الاحتفاظ بها وإرغامها على خلع ملابسها ثم تصويرها عارية.

وأمر النائب العام بتحليل البيانات المتوافرة وتعيين المظنون بارتكابهم الواقعة وتتبعهم وتحديد محل وجود المجني عليها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المسؤولين في قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، أخذوا في تقديم المعلومات اللازمة لإدراك غاية تخليص الضحية، فترتب عن ذلك إظهار بيانات المشتبهين.

وذكر أن أعضاء هيئة الشرطة المكلفين بحماية الآداب العامة في مدينة مصراتة ألقوا القبض إلى اثنين من مختطفي الفتاة، وتولى وكيل نيابة غرب مصراتة الابتدائية مهمة استجوابهما ثم أمر بحبسهما احتياطياً واتخذ ما يكفل معالجة آثار الجرم على المجني عليها.

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