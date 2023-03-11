“بعد محاولتهم الاستيلاء على أموال عدد من المصارف”.. النائب العام يأمر بحس 26 شخصًا

الوطن|رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس 26 شخصًا بتهمة محاولة الاستيلاء على أموال عدد من المصارف التجارية في ليبيا.

وأكد مكتب النائب العام أن بعض المتهمين تمكن من الاستيلاء على 12 مليون من أموال مصرف شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن المتهمين الآخرين لم يتعد نشاطهم حدود الشروع في الاستيلاء على أموال مصارف الجمهورية والوحدة والتجاري الوطني وشمال أفريقيا.

ولفت مكتب النائب العام إلى تعمّد المتهمين تكوين جماعات إجرامية بهدف تصميم مخطط مؤثم يتيح لهم النفاذ إلى قواعد بيانات مصارف تجارية لتعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها.

وأوضح المكتب أن المتهمين أقدموا على إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة ليقوموا بإجراء عمليات مصرفية تمكنهم من استبدالها بالقيم المالية التي وصلوا إليها، كما استخدموا برامج رقمية تمكنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.