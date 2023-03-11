بلها: ننتظر من باتيلي أن يُحدد مراحل مبادرته لتجنب حالة الغموض

يترقب رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها، ملامح خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بداية من تشكيل لجنته وصولاً إلى إنجاز العملية الانتخابية.

وقال أشرف بلها، في تصريحات صحفية:” ننتظر من المبعوث الأممي أن يُحدد المُدد الزمنية لمراحل مبادرته من يوم تشكيل اللجنة العليا حتى الوصول إلى الانتخابات، لتجنب حالة الغموض”.

وأطلق باتيلي، في وقت سابق، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته: «يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

واستطرد باتيلي: «قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».