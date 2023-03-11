الشيباني يحذر من حرب بالوكالة في ليبيا عن طريق الدول المتدخلة

العنوان – بنغازي

أبدى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني خشيته من اندلاع حرب في ليبيا بالوكالة من قبل المتدخلين في ليبيا.

وقال الشيباني عبر حسابه على “فيسبوك” :”أخشى أن تجرنا الدول المتدخلة في ليبيا إلى حرب بالوكالة”.

وأضاف عضو النواب :”ولكي تتحكم في خيوط اللعبة ويستمر الوضع القائم تقوم بدعم الأطراف المتحاربة بسلاح متوازن بحيث لاينتصر أي منهما على الآخر”.

وتابع الشيباني :”وبذلك نعود إلى نقطة الصفر ونبقى محلك راوح و نخسر حالة الوئام الاجتماعي والاستقرار النسبي بعد وقف إطلاق النار”.

وختم عضو النواب منشوره بالقول :”هذا مايسمى بإدارة الأزمة وتحريك البركة الراكدة”.