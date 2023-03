ليبيا – قال وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي زبيدة إن المطلوبين الذين قبض عليهم في الحملة الأمنية بمنطقتي القريات ومصراتة هم أفراد قاموا بتشكيل عصابات إجرامية تمتهن الحرابة والترويج للمخدرات.

زبيدة وفي مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن القوات الأمنية تمكنت من حصر تلك المجموعات وجلب المعلومات الكافية عنها بعد ثبوت تعاملها مع تشكيل عصابي أجنبي بالخارج، مشيرًا إلى ضبط عدد كبير منهم من مدينتي مصراتة والقريات دون حصر أعدادهم لاختلاف المراكز القانونية والتهم الموجهة لهم وإلى حين استكمال التحقيقات من الجهات المختصة وفق قوله.

وعن العملية الأمنية في القريات، أوضح زبيدة أن الوضع كان أشد خطورة لتمركز تلك العصابات داخل الأحياء السكنية التي استخدموها أوكارًا يتحصنون بها رفقة مطلوبين للعدالة في قضايا قتل وخطف لتحصيل منافع مالية غير مشروعة.

وتابع زبيدة القول: “إن تلك العصابات في المنطقة تمتهن إلى جانب ترويج المخدرات تنظيم مسالك للهجرة غير النظامية عبر الصحراء وصولًا إلى المتوسط للمهاجرين الأفارقة”.

وذكر أن النائب العام الصديق الصور أصدر تعليماته بمنح إذن التفتيش في الأحياء السكنية وضبط المتورطين ومصادرة أسلحتهم التي يمتلكونها بطرق غير قانونية.

زبيدة أكد انتهاء العملية دون أي أضرار تذكر في صفوف القوات الأمنية وإلقاء القبض على المتورطين بعد مقاومة بسيطة أسفرت عن استسلامهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة ومن ثم إلى المحكمة حال ثبوت الإدانة.

Shares

The post النيابة العامة: المقبوض عليهم في الحملة الأمنية بالقريات ومصراتة أفراد عصابات تمتهن الحرابة وترويج المخدرات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية