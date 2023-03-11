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البيوضي: اجتماعات الدبيبة وحكومته باتت تصيبني بالقيء لكثرة استهانتها بالأمة الليبية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال سليمان البيوضي، إن اجتماعات الدبيبة ومن سار على نهجه، باتت مكررة وبائسة ويكاد الحديث عنها يصيبه بالقيء، لكثرة ما تشهده من تدليس وتزوير واستهانة بالأمة الليبية، حيث باتت أخبار المرتبات، وتنفيذ قوانين الحماية الإجتماعية، بمثابة البشرى التي يزفها الدبيبة ومجموعته للفقراء المقهورين.

وأضاف المرشح الرئاسي، أن هذه الاجتماعات رسالة تذكير بالعجز الرسمي لمؤسسات الدولة، ودليلاً على عدم قدرتها على إنفاذ قراراتها المتعلقة بإزاحة أكبر أفّاق عن رأس السلطة التنفيذية وإنقاذ ليبيا منه، وفقاً للبيوضي.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية إنفاذ القانون الأمة الليبية عجز المؤسسات

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الوطن الليبية

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