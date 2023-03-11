التحريات العامة بنغازي تضبط مصريين سرقوا 130 ألف دينار من صالة مواد تنظيف

العنوان – بنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة كشف تفاصيل غموض واقعة سرقة مبلغ مالي 130 دينار من داخل صالة لبيع مواد التنظيف ويُلقى القبض على الفاعلين وهم من الجنسية المصرية.

وأضافت أن مواطنًا تقدم بشكوى بتعرضه لسرقة مبلغ مالي وقدره 130 ألف دينار من داخل صالة بيع مواد التنظيف الخاصة به.

وأشارت إلى أن رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي العقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بانتقال أعضاء التحريات لمكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة وتم تكليف أعضاء الأدلة الجنائية برفع بصمات العمال والموظفين بالمكان.

وأفادت المديرية أنه بإجراء المعاينة لاحظ مناوب التحقيق التابع لقسم التحريات ترك الباب الخلفي بدون قفل ولوحظ ايضا أن باب المكتب الذي توجد بداخله الخزنة تعرض للإتلاف بواسطة آلة حادة وعند المعاينة لاحظ أعضاء التحريات الارتباك على وجه أحد العمالة مصري الجنسية وعلى الفور تم ضبطه.

وأوضحت المديرية أنه بالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اتضح أنه يُدعى ع.ع.ب من مواليد 1981 واعترف أنه المسؤول عن ترك الباب الخلفي بدون قفل وأفاد أن عملية السرقة تمت من قبل عدة أشخاص من الجنسية المصرية وتم ضبط شخص آخر يدعى ه.ع.أ من مواليد 1995 وهو أحد القائمين بالسرقة.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمرا عن باقي الأشخاص.