البكوش: مجلسي النواب والدولة يتحملان مسؤولية الوضع الحالي بما في ذلك التحركات الأجنبية

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن مجلسي النواب والدولة هما وحدهما من يتحملان مسؤولية الوضع الحالي بما في ذلك التحركات الأجنبية لتسريع العملية الانتخابية.

البكوش وفي تصريحات لموقع “أصوات مغاربية” علق على دعوة ممثلين دبلوماسيين لخمس دول في ليبيا جميع الأطراف لتقديم مجموعة من التنازلات حتى يتنسى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، قائلًا: “تحرك هؤلاء الدبلوماسيين من شأنه أن يؤثر إيجابًا على الوضع المحلي، خاصة في الضغط على جميع المسؤولين الذين يعملون على إطالة عمر الأزمة من خلال تعطيل العملية الانتخابية خدمة لمصالحهم الشخصية”.

وبحسب البكوش، فإن “3 ملايين من المواطنين في ليبيا ينتظرون منذ سنوات عديدة رجوع الشرعية إليهم، لكن هذه الأجسام السياسية تصر على عدم إرجاع الأمانة لأهلها، ولم يعد هناك حل آخر سوى إقامة جسور ثقة جديدة مع الدول حتى تساعد في إرجاع القطاع إلى سكته الصحيحة”.

